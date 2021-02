© WDR

Warum hat der WDR das Video nicht gezeigt?

Das Video zirkulierte im Netz und war an mehreren Stellen bekannt. Die angebliche Kernaussage – "Ich brauche einen Vorwand" – hatte damals schon keinen Newswert mehr. Der WDR und andere hatten längst berichtet, dass die Landesregierung einen Vorwand für die Räumung des Forstes gesucht hatte. Auch NRW-Innenminister Reul hatte bereits zuvor in einem Westpol-Interview (30.08.2019) gesagt, dass es darum ging, im Brandschutz eine Rechtsgrundlage zu haben (s.u.*).

Mit anderen Worten: Man musste keine Ausschnitte eines offenbar verdeckt mitgeschnitten Videos veröffentlichen, um das noch zu beweisen. Wenn man sich entscheidet, solches Material zu verwenden, braucht man einen triftigen Grund und den hatten wir nicht. Also hat die Fachredaktion den angebotenen Beitrag mit Verweis auf die journalistische Sorgfaltspflicht abgelehnt.

Was ist im Video zu sehen und zu hören?

Mehrere Menschen bedrängen den Ministerpräsidenten und schneiden das offensichtlich unbemerkt mit. Über mehrere Minuten ist zu hören, dass sie Armin Laschet wegen des Hambacher Forstes zur Rede stellen. Während des gesamten Videos sieht man nur den Boden, Schuhe und Beine der Beteiligten. Der Ministerpräsident sagt unter anderem: "Ich brauche einen Vorwand, sonst kann man da nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen." Außerdem: "Ich beende es ja! Im Gegensatz zu SPD und Grünen rette ich diesen Wald. Sie werden es erleben, und ich steige aus der Kohle aus."

Warum zeigen wir das Video weiterhin nicht?

An unseren Gründen hat sich nichts geändert. Außerdem gibt es keine Notwendigkeit, da das Video ohnehin in Teilen im Netz kursiert.

* NRW-Innenminister Herbert Reul im Westpol-Interview (30.08.19):

"Es ging am Anfang überhaupt nicht um den Brandschutz, als wir das haben prüfen lassen. Das war das Ergebnis der Prüfung, das ist zweierlei. Der Anfang war, dass der Minister für Inneres, nämlich ich, immer öfter gefragt wurde: 'Du bist für Null-Toleranz-Strategie. Du greifst ein, wenn Clans die Regeln nicht beachten. Du greifst ein, wenn rechte Demonstranten Sprüche kloppen, die nicht erlaubt sind. Warum lässt Du eigentlich zu, dass im Hambacher Forst ungleiches Recht gilt. Dass die machen können, was sie wollen. Dass sie Recht brechen, dass sie Häuser auf fremdem Gelände bauen, dass sie Polizisten gefährden. Sachbearbeiter, die da unterwegs sind, lebensgefährlich angreifen. Warum lässt Du das zu? Das ist nicht glaubwürdig.' Und da habe ich gesagt: Ich halte das für nicht möglich, wir müssen uns darum kümmern, und habe gebeten: Ich brauche da aber natürlich eine Rechtsgrundlage, denn ich kann ja nicht machen was ich will, so ist der Rechtsstaat."