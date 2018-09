Bernd Müller, geboren am 6. Juli 1940 in Düsseldorf, begann 1972 beim WDR als Reporter für die Landespolitik. 1978 wurde er in Köln Redaktionsleiter der Sendung “Hier und Heute” sowie Leiter der Abteilung Aktuelles. 1983 wechselte als Leiter der Landespolitik zurück nach Düsseldorf in das neue Landesstudio. Ab Anfang 1988 übernahm er die Rolle des Gastgebers in der Talksendung “mittwochs in …” bzw. “mittwochs Live”. Nach der Verlegung auf Samstagabend hieß die Sendung “Müller live”. Im Oktober 1999 hob er die Sendung “Wunderschönes NRW” aus der Taufe. Im März 2004 verabschiedete er sich als Live-Talkmaster vom Bildschirm. Im Juli 2005 wurde er mit 65 Jahren offiziell pensioniert, präsentierte aber weiter sein “Wunderschönes NRW”. Im Dezember 2007 nahm er mit der 50. Ausgabe der Sendung Abschied vom Bildschirm.