Otto-Brenner-Preis für „die story“

Den in der WDR-Reihe „die story“ (11. Januar 2017 ) ausgestrahlten Film würdigt die Jury für eine Haltung, die Journalisten im Interesse von Freiheit und Demokratie Haltung haben sollten. Dies zeige sich „nicht in kurzatmiger Aufregung, sondern in besonnener Analyse, im Rekonstruieren und Verstehen dessen, was gerade geschieht, nicht nur vordergründig, sondern vor allem hintergründig“. Das alles leisten die beiden Preisträgerinnen Caterina Woj und Andrea Röpke "auf vorbildliche Weise", heißt es in der Begründung der Jury. Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro.