Anne Willmes ist beste Moderatorin / „Aktuelle Stunde“ für besondere Idee ausgezeichnet

In der Kategorie „Worauf wir besonders stolz sind“ vergab die Jury zwei erste Plätze: Einen davon bekam das Team der „Aktuellen Stunde“ für #ausgesetzt, ein Format, das vom 5. April an zu sehen war. Die Redaktion hat für #ausgesetzt sechs Spitzenkandidaten zur Landtagswahl an einen Ort in NRW gefahren und sie auf Menschen treffen lassen, mit denen sie wenig verbindet. Keiner der Politiker wusste, wohin es geht oder wen er oder sie treffen wird. „Beim Zuschauen geraten eigene Anschauungen ins Wanken, wenn Spitzenpolitiker in der rauen Wirklichkeit versagen“, so die Jury.



Den Bremer Fernsehpreis organisiert Radio Bremen im Auftrag der ARD. Mit dem Preis würdigt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit 1974 hervorragende Produktionen des ARD-Regionalfernsehens. Insgesamt wurden in diesem Jahr 116 Beiträge eingereicht.