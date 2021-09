Carolin Kebekus

© WDR

Ebenfalls in der Kategorie „Beste Comedy/Late Night“ gibt es eine Nominierung für „Die Carolin Kebekus Show“ (Moderation und Produktion: Carolin Kebekus, Creative Director: Philipp Käßbohrer/btf, Constanze Weihrauch/Unterhaltungsflotte TV, Redaktion WDR: Leona Frommelt). In „Die Carolin Kebekus Show“ zeigt Deutschlands Comedy-Queen Haltung und präsentiert ihren ganz eigenen Blick auf die Welt – StandUp, Live-Musik und Studio-Aktionen inklusive. „DCKS“ arbeitet mit bewussten Brüchen, bei denen dem Publikum auch mal das Lachen vergeht. So ließ Carolin Kebekus beispielsweise Shary Reeves einen „Brennpunkt“ zum Thema Rassismus moderieren. Die Show läuft seit 2020 im Ersten. Zum Abschluss der aktuellen Staffel zeigt das WDR Fernsehen am 18.9.2021 um 21.45 Uhr ein Best of.