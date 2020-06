Hörspielserie zu „Babylon Berlin“

INHALT

Regisseur Banjamin Quabeck

© WDR/Max Kohr

Auch in der zweiten Hörspielserie tauchen die Hörer*innen wieder tief in das Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik ein, diesmal in den trüben Winter Anfang 1930. Die Republik beginnt die wirtschaftlichen und politischen Folgen des Börsencrashs ein halbes Jahr zuvor zu spüren. Kommissar Gereon Rath übernimmt eine Ermittlung im Umfeld zweier rivalisierender Filmproduktionen. Im Spannungsfeld von Glamour, Drogen und Tristesse lernt er nicht nur eine Branche im Umbruch vom Stumm- zum Tonfilm kennen. Er stößt auch auf alte Bekannte und Verlockungen aus seinem ersten Fall „Der nasse Fisch“. Und seine Kölner Vergangenheit kommt ihm in Gestalt von Konrad Adenauer näher, als ihm lieb ist.



„Die Hörspielfassung zu Babylon Berlin, die das Berliner Ambiente der 20er Jahre fühlbar gemacht hat, kam beim Publikum sehr gut an“, sagt Valerie Weber, Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur. „Deshalb war es uns wichtig, den eigenwilligen Kommissar Gereon Rath nach seinem Weg von Köln nach Berlin weiter zu verfolgen und unseren Hörerinnen und Hörern ab September nochmal neue Folgen dieses historischen Berlin-Krimis zu bieten.“