Lindenstrasse_2020

Stirbt Mutter Beimer? Spannendes Finale der „Lindenstraße“

Am Freitag, 20. Dezember 2019, fällt in der „Lindenstraße“ die letzte Klappe. Mit dem Ende der Dreharbeiten ist aber noch längst nicht Schluss. Erst am 29. März 2020 wird im Ersten mit „Auf Wiedersehen“ nach knapp 35 Jahren die 1758. | mehr