Im Haus des Rundfunks in Berlin ist am Donnerstagabend (26.09.2019) der 36. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- und Fernsehproduktionen vergeben worden.



In der Kategorie „Kinderfernsehpreis“ bekamen Marcus Sauermann (Autor) und Henrike Vieregge (Redakteurin) eine Auszeichnung – für die WDR-Serie „Trudes Tier“ in zwei Spezialausgaben der „Sendung mit der Maus“. In der einen Sendung ging es um virtuelle Realität, in der anderen um psychische Erkrankungen.