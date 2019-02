Deutscher Hörbuchpreis 2019: Christoph Maria Herbst wird für die „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet / Judith Lorentz und Stefan Kaminski gewinnen in den Kategorien „Bestes Hörspiel“ und „Bestes Kinderhörbuch“

Der Verein Deutscher Hörbuchpreis gibt drei weitere Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs bekannt: Christoph Maria Herbst erhält die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Unterhaltung“, Judith Lorentz für das „Beste Hörspiel“ und Stefan Kaminski als Sprecher des „Besten Kinderhörbuchs“. Der Preisträger in der neuen Kategorie „Bester Podcast“ steht am 28. Februar fest.