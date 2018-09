Deutscher Radiopreis 2018: Vier Nominierungen für den WDR

Die ARD-Kinderradionacht 2017 „Funkeln im Dunkeln“ von Ulla Illerhaus und Jörpeter von Clarenau ist in der Kategorie „Beste Programmaktion“ für den Deutschen Radiopreis nominiert. Bei der jährlichen Sondersendung können Kinder fünf Stunden lang und bundesweit das ganze Spektrum des Live-Radios erleben. Hunderte Schulen und tausende Familien beteiligen sich seit 2007 mit Wachbleibepartys und verfolgen Hörspiele, Reportagen und Musik. 2017 ging es zusammen mit Moderator Ralph Erdenberger (WDR) auf Schatzsuche (Erstsendedatum: 24. November 2017 von 20.05 Uhr bis 1 Uhr). Wie immer waren die Kinder live dabei - am Radio, per Telefon in der Sendung oder online im Gästebuch. Beteiligte Sender: BR, HR, MDR, NDR, RB, RBB, SR, SWR und WDR, Federführende Anstalt: WDR (Redaktion: Ulla Illerhaus und Andreas Blendin, Moderator: Ralph Erdenberger, Co-Federführung: Andrée Pfitzner, Radio Bremen)