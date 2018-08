Neuer WDR-Online-Talk startet mit Weltrekordversuch

Der WDR geht am 23. September mit einem neuen Online-Polittalk an den Start. „Der Sheriff präsentiert: live & ungefiltert“ beginnt gleich in der ersten Woche fulminant. Moderator und Student Sherif Rizkallah (23) und das Sheriff-Team wollen einen Weltrekord aufstellen und die längste Live-Talkshow produzieren, die jemals online gestreamt wurde: vom 23. bis zum 29. September – sieben Tage lang, 24 Stunden am Stück, live aus dem WDR-Funkhaus. Als Gäste mit dabei sind u.a. der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter, BVB-Spieler Marcel Schmelzer, Sänger und Influencer Lukas Rieger sowie der Rapper Eko Fresh.