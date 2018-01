Mit seinem intimen Blick auf die kleine Familie am Rande der vollständigen Auflösung beweist der Regisseur Andrej Zvyagintsevs sein Gespür für das Große im Kleinen. Er erzählt mit einer bildlichen und prosaischen Wucht über eine zerbrochene Beziehung, das Verschwinden eines Kindes, über die Einsamkeit in einer technologisch hyperverbundenen Gesellschaft, über familiäre und staatliche Achtlosigkeit gegenüber denen, die den Schutz am meisten brauchen und wie weit dieses lieblose Verhalten sich durch die Generationen zieht und die Gesellschaft formt.



Regie: Andrey Zvyagintsev | Buch: Oleg Nevin, Andrey Zvyagintsev | Kamera: Mikhail Krichmann



Koproduziert wurde der Film in Deutschland von Senator Filmproduktion, Reik Möller und Ulf Israel.



2017 feierte das Familiendrama im Rahmen der 70. Filmfestspiele in Cannes seine Weltpremiere.



Der Film ist im Verleih der Wild Bunch Germany.



Kinostart in Deutschland ist am 15. März 2018.