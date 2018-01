Elf Nominierungen für den WDR

Spezial

Heinz Strunk für Buch und Hauptrolle in "Jürgen – Heute wird gelebt"

Die in Liebesdingen chronisch Zukurzgekommenen Jürgen Dose (Heinz Strunk) und Bernd Würmer (Charly Hübner) sind das Alleinsein leid und nehmen ihr Schicksal ab sofort selbst in die Hand. Raus aus dem Plattenbau in Hamburg-Harburg und auf nach Stettin, denn „heute wird gelebt“... Heinz Strunk brilliert als Drehbuchautor und Darsteller gleich zweifach.

Produktion: a.pictures film & tv.produktion.gmbh. Redaktion: Nina Klamroth (WDR).