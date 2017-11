„Für unsere Musikerinnen und Musiker ist die Nominierung zum JUNGE OHREN PREIS 2017 eine wunderbare Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement im Bereich der Musikvermittlung, “ sagt Dr. Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter WDR Orchester und Chor.



Neben der WDR Musikvermittlung gibt es noch sechs weitere Nominierungen in dieser Kategorie PROGRAMM, die richtungsweisende und konsistente Vermittlungsprogramme an Musikinstitutionen, die Musikvermittlung als integralen Bestandteil ihrer Arbeit begreifen, auszeichnet.



Die Preisverleihung für den 12. JUNGE OHREN PREIS findet am 23. November 2017 (19.30 Uhr) in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main, statt. Die vorausgehende Nominiertenbörse am selben Tag ab 11 Uhr bietet Zeit und Raum für Gespräche mit den Akteur/innen der nominierten Programme, ebenfalls in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.