Informations- und Unterhaltungsprogramme des WDR im Aufwind

Die WDR-Radioprogramme erreichen so viele Menschen wie kein anderes Medium in Nordrhein-Westfalen. Täglich schalten mehr als 52 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in NRW eine Radiowelle des WDR ein (Reichweite 8,04 Millionen). Gewinner der zweiten Reichweitenerhebung dieses Jahres sind die Populärwellen WDR 2, WDR 4 und das Informationsprogramm WDR 5. Das geht aus der aktuellen Media-Analyse zur Radionutzung hervor (ma 2017 Radio II).