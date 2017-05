Der Westdeutsche Rundfunk ist vier Mal für den Grimme Online-Award 2017 nominiert

Der WDR ist mit vier Internet-Angeboten für den Grimme Online Award nominiert. „Ihre Wahl – der WDR-Kandidatencheck“ ist in der Kategorie „Information“ nominiert, die Virtual-Reality-Dokumentation „Inside Auschwitz – 360°“ in der Kategorie „Wissen und Bildung“. Die WDR 3 Pageflow-Reportage „Erwin Hapke – Der Welten-Falter“ und „360 Grad Kölner Dom“ konkurrieren in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ um die begehrte Auszeichnung.