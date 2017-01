Vier WDR-Produktionen mit Bayerischen Filmpreisen geehrt

Nachwuchsregiepreis

Phil (Louis Hofmann)

© WDR/Tom Trambow

In „Die Mitte der Welt“ inszenierte Jakob M. Erwa eine komplexe Familiengeschichte aus Sicht des 17-jährigen Phil. Der Film thematisiert das Leben des Jugendlichen zwischen erster großer Liebe, Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei. „Die Mitte der Welt“ ist eine Koproduktion des WDR und ARTE. (WDR-Redaktion: Andrea Hanke)



Der Bayerische Filmpreis wurde in diesem Jahr zum 38. Mal vergeben. Die Preisverleihung fand am Freitag (20. Januar 2017) bei einer feierlichen Gala im Münchner Prinzregententheater statt.