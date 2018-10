Wenn sich NRW am 3. November vom Steinkohlebergbau verabschiedet, sagt auch der WDR: „Danke Kumpel!“ An fünf Veranstaltungsorten in der Region – Zeche Zollverein in Essen, Prosper Haniel in Bottrop, Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken, Bergwerk Ost in Hamm und Bergwerk Ibbenbüren – verabschieden sich die Menschen von einem Beruf, der das Bild des Ruhrgebiets über viele Jahrzehnte geprägt hat. Zwischen 15.30 und 19.30 Uhr gibt es an allen fünf Standorten ein Bühnenprogramm mit einer Filmdokumentation, Grußbotschaften der Bergleute und jeder Menge Musik von lokalen Bands.