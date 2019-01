Zum Auftakt von insgesamt sechs Ausgaben haben Caroline Frier und Abdelkarim am 10. Januar die Schauspielerin und Moderatorin Joyce Ilg sowie den Schauspieler und Komiker Maddin Schneider in ihre „Comedy Cuisine“ eingeladen.



Weitere Gäste:



17. Januar: Simon Pearce und Herr Schröder

24. Januar: Helene Bockhorst und Marcel Mann

31. Januar: Sabine Heinrich und Meltem Kaptan

07. Februar: Laura Karasek und Jochen Schropp

14. Februar: Jeannine Michaelsen und Ulla Kock am Brink



Redaktion: Alexander Milanés