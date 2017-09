In seinem Grußwort zum Jubiläumskonzert „70 Jahre WDR Sinfonieorchester Köln“ sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: „Musik berührt uns tief im Inneren und verbindet uns über Grenzen von Sprache, Herkunft und Glaube hinweg. Das WDR-Sinfonieorchester ermöglicht solche Begegnungen weit über die Landesgrenzen hinaus. Für diesen Beitrag zur Kultur und zu einem guten Zusammenleben in unserem Heimatland Nordrhein-Westfalen danke ich allen, die sich in 70 Jahren für das WDR-Sinfonieorchester engagiert haben.“



Auch WDR-Intendant Tom Buhrow hob in seiner Rede das internationale Renommee des Orchesters und seine Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalen hervor: „Konzerte in Iserlohn und Peking, in Viersen und in Tokio, in Detmold und in Wien, in Coesfeld und in Salzburg. Das Sinfonieorchester ist begehrt wie ein junger Popstar, weltweit unterwegs und gleichzeitig fest in der Region verankert. Das ist Weltklasse zum Anfassen! Ich bin stolz darauf, dass wir das den Menschen in Nordrhein-Westfalen seit 70 Jahren bieten können – als ein Teil des breiten Kulturangebots des WDR.“